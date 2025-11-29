Alvedro acoge la primera Slam Session para los amantes de la cultura urbana

Los amantes del hip hop del área de A Coruña tienen una cita imprescindible este sábado en Alvedro, Culleredo. El local La Gata Manda acoge la primera edición de Slam Session, con ocho artistas locales y exhibiciones de la cultura urbana.

La idea surgió de cuatro amigos, entre ellos Roberto Sina, también conocido como Yxng Lxve, que ya estaban organizando conciertos de hip hop por diferentes sitios de Galicia y se animaron a montar algo cerca de A Coruña que fuese más allá de solo la música. «Yo propuse el tema del slam, muy típicas del hip hop de los años 90 y los dos mil, y hacer algo clásico pero que también recoja las nuevas tendencias», dice Sina.

Esta primera edición arranca el sábado a las 16.30 horas con una exhibición de graffiti en la que participarán tres artistas urbanos, que estarán pintando durante toda la tarde. Seguidamente habrá una demostración de break dance y, sobre las siete de la tarde, darán comienzo los conciertos. La noche terminará con una sesión de DJs.

El cartel cuanta con nombres como Verdealco, artista de Fonteculler, que va a presentar su disco Maverlo; el dúo Líbano y Airan, que mostrarán su proyecto Dr Jekyll y Mr Hyde; Charles Dee; el rapero asturgallego Kué; Lukas&Fer , raperos también de Fonteculler, BJ Blankata, de Vilaboa; o el propio Sina.

«En esta primera edición quisimos contar sobre todo con gente de la zona de A Coruña, con personas que conocíamos, de nuestros círculos, para poder darles también el escaparate que se merecen», explica el organizador. La esperanza es que el evento se convierta en un referente no solo en la zona, aunque Sina todavía es prudente. «Queremos que empiece todo como familia y luego ir agrandando, con artistas del resto de Galicia y de España, aunque siempre conservando a la gente de aquí», afirma Sina.

El evento está patrocinado por la tienda Puntada sen Fío, que «ha hecho posible poder ampliar nuestra idea», dice Sina. La entrada tiene un precio de cuatro euros por persona.