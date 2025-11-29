Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo convoca un concurso de escaparates para el comercio local

El Concello repartirá un total de 3.650 euros entre los premiados

Arteixo

El Concello de Arteixo convoca una nueva edición de su tradicional Concurso de Escaparates, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y promover la ambientación navideña en los establecimientos do municipio.

El certamen contempla diversos premios para reconocer el esfuerzo y la creatividad del tejido comercial: 1.000 euros para el mejor escaparate, 800 euros para el segundo premio, 500 para el tercero y 450 como accésit a la originalidad. Además, se incluirá un galardón especial de votación popular dotado con 900 euros, con el que los vecinos podrán elegir su propuesta favorita.

Las solicitudes de inscripción pueden realizarse a través de la Consellería de Promoción Económica, situada en la Avda. Arsenio Iglesias, en el polígono de Sabón. Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del correo emprego@arteixo.org o en el teléfono 981.659.147.

