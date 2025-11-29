Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»

El Concello de Arteixo ha iniciado la primera fase de un proyecto de control de tráfico y movilidad inteligente, que incluye la instalación de varias cámaras de videovigilancia y radares en cinco puntos considerados «estratégicos» en el municipio. Prueba de este primer paso es que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el proyecto por un importe de 216.000 euros sin IVA, con plazo abierto hasta el 26 de diciembre.

El nuevo sistema, que forma parte de la Agenda Urbana y Rural de Arteixo, alineada con la Agenda Urbana Española y Europea, permitirá identificar y geolocalizar vehículos, registrar sus características, controlar velocidades y supervisar accesos a zonas sensibles como áreas peatonales y polígonos industriales.

En concreto, las cámaras se instalarán en la rotonda de acceso al parque empresarial de Sabón desde la A-6, en la zona peatonal entre la Avenida del Balneario y la Avenida Finisterre, entre esta última y la Travesía de Arteixo, y se añadirán controles de velocidad en la Avenida Finisterre y la Avenida Figueroa. El plazo de ejecución se establece en tres meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

En la glorieta de acceso al polígono de Sabón desde la A-6 se colocarán varias cámaras para cubrir todas las entradas y salidas del parque, incluyendo calles como Alcalde Manuel Platas Varela, la Travesía de Oseiro, la Avenida de la Playa y la Avenida Finisterre. También se instalarán cuadros de control para supervisar la actividad.

En las avenidas Balneario y Finisterre se colocarán cámaras para controlar accesos no autorizados y regular el tráfico en la intersección con la Avenida Caión. En la confluencia de la Avenida Finisterre y la Travesía de Arteixo se instalarán cámaras adicionales para supervisar este punto de alto flujo vehicular, identificado por la Policía Local como crítico.

Asimismo, se prevé establecer más controles de velocidad en la Avenida Finisterre y en la Avenida Figueroa, en zonas sensibles, incluyendo entornos escolares y avenidas con límites de velocidad reducidos.

Con esta infraestructura, el Concello de Arteixo espera aumentar la seguridad vial, prevenir infracciones y mejorar la movilidad urbana mediante un control más eficiente y en tiempo real del tráfico en puntos clave del municipio. Además, el sistema sienta las bases para futuras fases de expansión, convirtiendo a Arteixo en un referente en movilidad inteligente.