Dos artistas de A Laracha llevan su decoración "enxebre" a Cerceda por Navidad

Huyendo de las aglomeraciones y de la ornamentación típica de las grandes ciudades y superficies comerciales en estas épocas del año, Cerceda ha decidido apostar por una decoración navideña más local y «enxebre» para llenar de espíritu navideño las calles de la localidad.

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de Esther Rey y Ramona Pérez, dos artistas larachesas con varios reconocimientos en portales web de decoración por su labor en Esther Rey Eventos, una empresa de organización y coordinación de eventos en la comarca, con taller propio en A Laracha, donde la artesanía es su sello de identidad.

Las artífices de este proyecto dejarán un «pedacito» de sus creaciones en el municipio estas Navidades, con un belén a tamaño real ubicado en la Casa Consistorial, realizado íntegramente con elementos del campo y hechos a mano. Además, este sábado inaugurarán un poblado navideño artesanal en el Campo da Feira, coincidiendo con el encendido de las luces.

«Quisimos dar lo mejor de nosotras y traer nuestras raíces a cada una de las piezas que preparamos», asegura Ramona Pérez, quien explica que llevan meses recolectando y elaborando las figuras con madera, tojos, flor de algodón, mimbre y un sinfín de materiales que harán de estas Navidades en Cerceda un viaje al pasado de nuestra historia, utilizando herramientas tradicionales del campo transformadas en nuevas figuras.

Desde la Virgen María hasta el niño Jesús

Desde la Virgen María y San José con el niño Jesús, hasta todo tipo de animales como conejos y ovejas, además de un libro gigante donde los asistentes podrán dejar un mensaje para dar la bienvenida a la Navidad. «Es un belén propio de aquí», dice Ramona, emocionada por la acogida inicial del público.

Para el poblado, han elaborado piruletas gigantes, elfos, Papá Noel con su caseta de madera, ciervos y trineos. «Esperamos que los más pequeños disfruten mucho», comentan las artistas de Esther Rey Eventos.

Aunque llevan meses preparando todo, este no es el único proyecto que tienen entre manos. «Nos han llamado ya de otros concellos y también nos encargamos de escaparates y espacios comerciales que buscan un toque diferente», explica Ramona Pérez.

Ahora solo esperan compartir su arte e ilusión entre los vecinos, y que este sea el primero de muchos años en los que la tradición sea motivo de orgullo en Cerceda y en toda la comarca.