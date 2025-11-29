Cae una banda especializada en la estafa del tocomocho y el timo de la estampita con víctimas en Oleiros, Carballo y otras localidades de Galicia

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del tocomocho y la estampita con víctimas en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Sevilla, Huelva y Almería. Hay seis detenidos y otras tres personas investigadas aunque la operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.

En Galicia, según ha informado la Guardia Civil, hay afectados en las localidades coruñesas de Ames, Carballo y Oleiros y en las pontevedresas de Cambados, Marín, Mos y O Porriño.

A las personas detenidas se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones comenzaron a finales del verano pasado, después de que los agentes del instituto armado tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla). Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio estatal y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos.

Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como tocomocho y de la estampita, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.

Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas.

La operación, que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería, A Coruña y Pontevedra, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.

Finalmente, se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización: en concreto, dos en Toledo y siete en Cáceres, en los que se intervino una cantidad aproximada de 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas.

Destaca la incautación de un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición.

La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados, y los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.