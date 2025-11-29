Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concurso Tapeando Carral vuelve del 5 al 8 de diciembre

Carral

La nueva edición del concurso Tapeando Carral se celebrará del 5 al 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. El certamen contará con la participación de 11 establecimientos: Boca Grande, Bar Tropezón, Casa Adolfo, Do Pincho Panadería & Docería, Vinoteca Taberna XXI, Restaurante Terra, Taberna Lume e Ferro, Casa Roel, O’ Lareiras, A Parola y Costa da Égoa.

Los cocineros optan a los premios de tapa más popular, elegida por los clientes, y la mejor tapa, juzgada por un jurado profesional. También habrá sorteos de regalos entre el público en función del número de sellos que consigan probando los diferentes platos.

