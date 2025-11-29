A Laracha celebra una junta de seguridad tras la recuperación del servicio de Policía Local

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde de A Laracha, José Manuel López, copresidieron una junta local de seguridad, en la que participaron Policía Adscrita, Policía Local, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Subdelegación y CIM de A Laracha. Una reunión que llega después de que el Concello recuperase recientemente el cuerpo de Policía Local tras un año y medio de bajas continuadas. Durante la reunión destacaron que el municipio mantiene una tasa de criminalidad de 23,96 delitos por mil habitantes, con descenso de delitos tradicionales y aumento de los delitos digitales.

La junta local también analizó el desarrollo del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Educativos, que en A Laracha ha formado a 405 participantes en 54 acciones sobre ciberseguridad, mediación, acoso, adicciones y violencia de género. Además, se destacó la adhesión del municipio al Sistema VioGén y la recepción de 17.581 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para prevención, sensibilización y mejora de la atención a víctimas. Abalde subrayó la importancia de reforzar la coordinación institucional.