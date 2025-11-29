A Laracha cuenta con una amplia programación para Navidad

A Laracha acaba de presentar su programación de Navidad, que combina actividades culturales, así como iniciativas de conciliación y apoyo al comercio local. El 5 de diciembre comenzarán con el encendido de las luces en las plazas Les Sables d’Olonne y O Recreo a las 18.30 horas. La agenda incluye talleres de cocina, teatro familiar, espectáculos de música y magia, patinaje sobre hielo, cuentacuentos y la Cabalgata de los Reyes Magos. En paralelo, la campaña Agasalla comercio local, ten premio contará con 37 establecimientos que repartirán 15.000 tarjetas con premios y bonos de 10 euros hasta el 5 de enero.