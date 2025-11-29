A Laracha cuenta con una amplia programación para Navidad
A Laracha
A Laracha acaba de presentar su programación de Navidad, que combina actividades culturales, así como iniciativas de conciliación y apoyo al comercio local. El 5 de diciembre comenzarán con el encendido de las luces en las plazas Les Sables d’Olonne y O Recreo a las 18.30 horas. La agenda incluye talleres de cocina, teatro familiar, espectáculos de música y magia, patinaje sobre hielo, cuentacuentos y la Cabalgata de los Reyes Magos. En paralelo, la campaña Agasalla comercio local, ten premio contará con 37 establecimientos que repartirán 15.000 tarjetas con premios y bonos de 10 euros hasta el 5 de enero.
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: 'Nadie nace aprendido
- Entidades de Cambre estallan contra un «Concello parado»: «Esto es insostenible»