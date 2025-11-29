La Policía Local renueva el convenio de adhesión al sistema VioGén

La Policía Local de Oleiros acaba de renovar su adhesión al sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género (sistema VioGén) del Ministerio de Interior. Así lo recoge el convenio, suscrito el pasado 15 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este viernes.

Dicho convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Concello de Oleiros para la adecuación de los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que los miembros de la Policía Local que actúen en materia de violencia de género se incorporen al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior.

Este acuerdo, que no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben ni transferencia de recursos entre las mismas, tiene una vigencia de cuatro años en los cuales el Concello se compromete a aplicar el protocolo de valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, formar y especializar a algunos de los miembros del cuerpo en este tipo de situaciones, comunicar cualquier incidencia a la Administración Central del Sistema VioGén, así como mantener actualizada la relación de usuarios, velando siempre por el secreto de todas las informaciones.

Asimismo, establece la creación de una comisión de seguimiento constituída por dos representantes de cada una de las administraciones firmantes.