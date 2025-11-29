El Puerto de A Coruña encarga al Ceida la divulgación y preservación de su patrimonio natural

El Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental (Ceida), con sede en la localidad oleirense de Santa Cruz, será el encargado de divulgar y preservar el patrimonio natural de todo el territorio gestionado por la Autoridad Portuaria de A Coruña, que destinará 80.000 euros en los próximos cinco años para este fin.

En virtud de este convenio, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, la entidad con sede en el Castillo de Santa Cruz se encargará de realizar estudios y propuestas de gestión y compatibilización de las actividades y usos portuarios en las dársenas interior y exterior de A Coruña, así como actividades formativas para el personal de la Autoridad Portuaria.

Asimismo, contempla la realización de actividades de información, difusión y divulgación sobre la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental dentro de los denominados «Diálogos Internacionales Humboldt», un evento que organizan ambas entidades cada 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y con la fecha de partida de Alexander Von Humbolt desde el puerto de A Coruña hacia sus expediciones científicas en América, en la que expertos de todo el mundo dan a conocer la figura de Humboldt como uno de los naturalistas más importantes de los siglos XVIII-XIX.

Otros aspectos que incluye el convenio son el censo, seguimiento y caracterización de las aves marinas reproductoras en el entorno de las aguas portuarias de la Autoridad Portuaria; la identificación de áreas clave para la avifauna o el censo, seguimiento y caracterización del paso migratorio de aves marinas, entre otras.