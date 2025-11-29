El Puerto de A Coruña encarga al Ceida la divulgación y preservación de su patrimonio natural
La Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ceida colaborarán para preservar el entorno natural, incluyendo actividades formativas y la divulgación de la biodiversidad en las instalaciones portuarias.
El Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental (Ceida), con sede en la localidad oleirense de Santa Cruz, será el encargado de divulgar y preservar el patrimonio natural de todo el territorio gestionado por la Autoridad Portuaria de A Coruña, que destinará 80.000 euros en los próximos cinco años para este fin.
En virtud de este convenio, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, la entidad con sede en el Castillo de Santa Cruz se encargará de realizar estudios y propuestas de gestión y compatibilización de las actividades y usos portuarios en las dársenas interior y exterior de A Coruña, así como actividades formativas para el personal de la Autoridad Portuaria.
Asimismo, contempla la realización de actividades de información, difusión y divulgación sobre la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental dentro de los denominados «Diálogos Internacionales Humboldt», un evento que organizan ambas entidades cada 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y con la fecha de partida de Alexander Von Humbolt desde el puerto de A Coruña hacia sus expediciones científicas en América, en la que expertos de todo el mundo dan a conocer la figura de Humboldt como uno de los naturalistas más importantes de los siglos XVIII-XIX.
Otros aspectos que incluye el convenio son el censo, seguimiento y caracterización de las aves marinas reproductoras en el entorno de las aguas portuarias de la Autoridad Portuaria; la identificación de áreas clave para la avifauna o el censo, seguimiento y caracterización del paso migratorio de aves marinas, entre otras.
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Más de 50 asociaciones de Cambre se manifiestan este domingo por el 'bloqueo' del Concello
- Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: 'Nadie nace aprendido
- Entidades de Cambre estallan contra un «Concello parado»: «Esto es insostenible»