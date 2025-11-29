Sada acoge su tercera feria de coleccionismo de objetos retro

La Sociedad de Sada y la Asociación Cultural DeVuelta organizan este fin de semana la III feria de coleccionismo retro en la localidad. Será los días 29 y 30 de noviembre en horario de 10.00 a 20.30 horas. Las personas que se acerquen hasta la sede de La Sociedad podrán encontrar a la venta artículos de colección, juguetes, música, textiles, decoración o videojuegos, entre otros.