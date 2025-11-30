Más de 100 de artesanos se reúnen en Cambre

El pabellón Sofía Toro, en Cambre, acogió este sábado a más de un centenar de palilleiras para demostrar el arte del encaje de bolillos. En su tercera edición el Encontro de Bolillos, organizado por la Asociación de Mulleres Rurais Antonia Dans, se ha convertido en una cita imprescindible del calendario local. Al evento acudieron artesanos de distintas partes de Galicia y España, así como vecinos. El Concello destaca que el encuentro busca también «actuar como punto de reunión para grupos y asociaciones vinculadas a las labores tradicionales».