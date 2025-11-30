Más de 100 de artesanos se reúnen en Cambre
El pabellón Sofía Toro, en Cambre, acogió este sábado a más de un centenar de palilleiras para demostrar el arte del encaje de bolillos. En su tercera edición el Encontro de Bolillos, organizado por la Asociación de Mulleres Rurais Antonia Dans, se ha convertido en una cita imprescindible del calendario local. Al evento acudieron artesanos de distintas partes de Galicia y España, así como vecinos. El Concello destaca que el encuentro busca también «actuar como punto de reunión para grupos y asociaciones vinculadas a las labores tradicionales».
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: 'Nadie nace aprendido
- Entidades de Cambre estallan contra un «Concello parado»: «Esto es insostenible»