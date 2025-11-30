Andaina bajo la lluvia contra la violencia de género
Betanzos
El Consorcio As Mariñas dijo «no» a la violencia de género este sábado con la celebración de su XII Andaina contra a Violencia de Xénero. La actividad, enmarcada dentro de la programación del 25-N, reunió a numerosos representantes de los ocho concellos que integran el consorcio, así como a vecinos y vecinas que quisieron sumarse para alzar su voz contra esta la violencia de género durante un recorrido de 5 kilómetros por las calles de Betanzos. El acto concluyó con la lectura de un manifiesto conjunto.
