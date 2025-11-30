El ANPA del Vales Villamarín vuelve a exigir más profesorado
El Anpa del CEIP Vales Villamarin de Betanzos ha vuelto a protestar este sábado en la plaza Irmáns García Naveira para exigir más profesorado.
«Ante la negativa de la Consellería de Educación a proporcionar el personal docente necesario para el buen funcionamiento del centro, nos vemos obligados a convocar otra concentración», explican desde el ANPA, que dice no entender «la desidia» de la Administración ante la solicitud «reiterada en el tiempo» del ANPA y del centro.
Según denuncian, en los últimos años se vienen dando recortes de profesorado, «una situación preocupante en nuestro centro, ya que es uno de los más grandes de Galicia con casi 900 alumnos matriculados». Alertan de que la sobrecarga en las aulas es un problema «más que evidente», y aunque abrieron aulas para bajar a las ratios, «seguimos teniendo cursos sobre pasados», afirman.
Por eso exigen a Educación que mande los maestros necesarios, tanto de Pedagogía Terapéutica como de Audición y Lenguaje, así como profesorado de refuerzo en Primaria.
