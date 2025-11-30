Arteixo encenderá las luces de Navidad el 5 de diciembre
Papá Noel inaugurará el mercadillo navideño y habrá también reparto de churros
Arteixo se prepara ya para la Navidad. El encendido de luces será el próximo 5 de diciembre, con importantes acompañantes como Papá Noel y el Club de Salvamento de Arteixo.
El evento navideño comenzará a las 18.30 horas con la llegada de Papá Noel y sus elfos, que estarán acompañados por la escuela de baile Tempo 514. Tras su actuación el Club de Salvamento de Arteixo y el Club de Natación municipal serán los encargados de prender el alumbrado decorativo a las 19.00 horas.
Antes de inaugurar el mercado de Navidad el alcalde Carlos Calvelo le hará entrega a Papá Noel de la llave para abrir los puestos. La festiva tarde terminará con una función final de los alumnos de la escuela de baile en la plaza de O Balneario, donde también se repartirán churros entre los asistentes, ya sean pequeños o adultos.
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Más de 50 asociaciones de Cambre se manifiestan este domingo por el 'bloqueo' del Concello
- Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: 'Nadie nace aprendido
- Entidades de Cambre estallan contra un «Concello parado»: «Esto es insostenible»