Arteixo encenderá las luces de Navidad el 5 de diciembre

Arteixo se prepara ya para la Navidad. El encendido de luces será el próximo 5 de diciembre, con importantes acompañantes como Papá Noel y el Club de Salvamento de Arteixo.

El evento navideño comenzará a las 18.30 horas con la llegada de Papá Noel y sus elfos, que estarán acompañados por la escuela de baile Tempo 514. Tras su actuación el Club de Salvamento de Arteixo y el Club de Natación municipal serán los encargados de prender el alumbrado decorativo a las 19.00 horas.

Antes de inaugurar el mercado de Navidad el alcalde Carlos Calvelo le hará entrega a Papá Noel de la llave para abrir los puestos. La festiva tarde terminará con una función final de los alumnos de la escuela de baile en la plaza de O Balneario, donde también se repartirán churros entre los asistentes, ya sean pequeños o adultos.