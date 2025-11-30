La autocaravana suma fieles fuera del período estival

A quien haya pasado alguna vez por la parte alta del polígono de Iñás, en Oleiros, le habrá llamado la atención el elevado número de autocaravanas y vehículos camperizados que se encuentran junto a la nave de Emerxencias. Gran parte de la 'culpa' la tiene un taller especializado en la reparación de este tipo de vehículos, Carlou3, que tiene al frente a Xabier Guillamett.

El motivo de que haya tantos vehículos es, por una parte, el auge que están teniendo en los últimos años y, por otra, que cuanto más se usan, más se estropean.

El administrador de este taller refrenda este argumento. «Antes el uso de estos vehículos era más estacional, paraba de noviembre a Semana Santa, pero ahora las usan también en Navidad y los fines de semana». Pero parece ser que el auge por las autocaravanas empieza a decaer por las crecientes restricciones que se encuentran a la hora de estacionar. Su uso está vetado en varios núcleos urbanos.

Como explica Xabier, esto lleva a que la gente pregunte cada vez más por las cámper, un vehículo que antes sólo se asociaba a surfistas. Ahora en su taller tiene hasta furgonetas de transporte de caballos que se han adaptado para incluir un par de camas y una zona de cocina, entre otros servicios.

«Cada vez preguntan más por cámper primero, porque las pueden aparcar en cualquier sitio y, segundo, porque también las utilizan como vehículo familiar para moverse día a día, no solo de ocio», remarca el responsable de Carlou3.

En su taller hacen todo tipo de trabajos mecánicos y de restauración, menos chapa y pintura. Tampoco camperizan. «No hay carpinteros y no me gustan las chapuzas. No camperizamos por eso», apunta Guillamett.

Uno de sus arreglos más recurrentes es el de la claraboya del techo. «La gente se olvida de cerrarla. Mira para abajo y siempre se olvida de mirar hacia arriba». También está ganando mercado la instalación de climatizadores en el habitáculo y paneles solares.

Xabier Guillamett en el taller de Carlou3 en Iñás (Oleiros) / Iago Lopez

En este sentido, también recuerda a los usuarios que, al tener más necesidades en el habitáculo «no vale cualquier batería», que es otro problema por el que suelen llegarle vehículos.

En el invierno un importante volumen de reparaciones tiene que ver con las humedades «A veces son grandes reparaciones que bloquean todo el taller. Pueden llevar seis días como 7 u 8 meses. El agua es muy fastidiada», reconoce. Por eso hay que ser previsor y contar con 1 ó 2 meses de espera para cita.

Aumenta la demanda de vehículos camperizados de segunda mano

Al igual que sucede con los vehículos convencionales, la demanda de unidades de segunda mano también está viviendo un auge en el mercado de autocaravanas y vehículos camperizados.

Según explica Xabier, la gente no está dispuesta a pagar 70.000 euros por un vehículo nuevo cuando puede tenerlo por entre 25.000 y 40.000 euros usado.

El problema, advierte, es que «por muy bien que estén, las piezas tienen una vida útil», lo que no les libra de tener que pasar por el taller antes de tiempo.

También apunta que mucha gente está comprando estos vehículos en zonas cálidas del sur y que, cuando los traen a Galicia, empiezan a aflorar problemas de humedades que antes no se detectaban.