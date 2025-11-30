Cierre temporal del parque comarcal de bomberos por falta de personal

La negativa de los bomberos del Consorcio Provincial contra Incendidos de realizar horas extra comienza a hacerse notar. El parque comarcal de Betanzos cerró este sábado sus puertas al no disponer de los efectivos mínimos, fijados en tres por turno.

Como trasfondo, el malestar in crescendo de los bomberos por el retraso de los refuerzos comprometidos en el acuerdo desconvocatoria de la huelga de 2024 y por unas bases que, denuncian, no valoran la experiencia ni las capacidades de los aspirantes y «establecen pruebas totalmente adecuadas».

El cierre del parque de bomberos de Betanzos se produce cinco días antes de la movilización convocada por Bombeiros de Galicia en Carballo por la «nefasta gestión» de la Xerencia del Consorcio Provincial. La protesta está fijada para el próximo jueves a las 11.30. Los bomberos acusan al gerente, José Luis Barca, de incumplir el convenio colectivo y de mostrar una «incapacidad manifiesta para resolver los problemas del servicio»: «Tenemos una plantillas envejecidas, los camiones están como están....», critica Pedro Fernández, del parque comarcal de Betanzos, que denuncia que en todo este tiempo el gerente ha demostrado una «incapacidad nula para el diálogo».

Los efectivos dirigen también sus críticas contra el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva e instan a ambos a «sentarse para dar una solución a todo esto».

El Consorcio Provincial defiende que las bases del proceso selectivo para cubrir 42 nuevas plazas fueron «consensuadas por los servicios técnicos de los cuatro consorcios», «cumplen los criterios técnicos», puntúa con lo «máximo permitido» los méritos y fija unas pruebas físicas «similares a las que se desarrollan en la mayoría de los servicios de bomberos de España».