Manifestación en Ferrol para exigir mejoras en el tren con Coruña

Cientos de personas han participado este domingo en Ferrol en una multitudinaria marcha convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril para exigir un ferrocarril del siglo XXI para las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

El evento, que contó con representantes de todas las fuerzas políticas, del mundo empresarial y de la sociedad civil, sirvió para exigir una vez más a las administraciones competentes la modernización del trazado Ferrol-Betanzos Infesta-A Coruña, la restitución de las frecuencias y la llegada de la alta velocidad del Eje Atlántico hasta la ciudad de Ferrol.

Todas estas actuaciones supondrían además una mejora del servicio de ferrocarril que se presta actualmente en el área metropolitana de A Coruña y que beneficiaría directamente a concellos como Culleredo; Cambre, que incluye también los apeaderos en A Barcala y Cecebre; Betanzos; Bergondo, con un posible apeadero en Guísamo, y Miño, con apeadero también en Perbes.