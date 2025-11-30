El paseo de la ría toma forma pero sin alternativas de movilidad

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta pasada semana que las obras del paseo de la ría a su paso por el Concello permitirían que un vecino de Cambre «podría bajar desde O Temple a Santa Cristina en bañador». Pero la realidad es que, a día de hoy, no son muchas las personas que se planteen recorrer los poco más de tres kilómetros que separan el núcleo de O Temple del arenal oleirense en un día de calor, un trayecto que a pie puede llevar unos 40 minutos a un ritmo normal.

El problema es que de momento no hay más alternativa que el autobús y el coche particular, una situación que también comparten los concellos vecinos de Culleredo o A Coruña, que integran con Oleiros y Cambre el litoral de la ría.

La falta de un consorcio metropolitano de transportes como el que tienen las grandes ciudades de nuestro país, un modelo también muy extendido por el resto del continente, provoca situaciones como que los autobuses urbanos de A Coruña no puedan cruzar el puente de A Pasaxe y prestar servicio en Santa Cristina, o que los enlaces con el aeropuerto o con la Universidad desde el área metropolitana dependan de lo que dicte la Xunta, competente en materia de transporte.

En el caso de las bicicletas, una alternativa que cada vez gana más adeptos, sí que es factible moverse por el entorno de la ría, siempre que se disponga de este vehículo o se alquile a una compañía privada. Porque si se quiere hacer con una bicicleta de un servicio público de alquiler —de momento solo Coruña y Culleredo cuentan con él—, vuelve a surgir el mismo problema: no está permitido salir del concello con ella, lo que nos obliga a continuar el camino a pie.

A la espera de las obras

La falta de demanda, una realidad que puede cambiar cuando se complete el paseo de la ría, incluyendo también el tramo que se acaba de aprobar en la zona de O Paraíso, es el argumento que emplea el Concello de Oleiros para no poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas en el municipio.

Así lo explicó su alcalde en el pleno del pasado jueves, señalando que los recorridos por el interior del municipio son casi testimoniales. Otra cosa es cuando el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible acometa la ampliación del puente de A Pasaxe, que incluye carriles bici diferenciados que supondrán una nueva vía de conexión directa de A Coruña con su área metropolitana.

La ciudad, por su parte, está incrementando de forma considerable el número de kilómetros de carril bici y de estaciones del servicio BiciCoruña, que sigue ganando abonados mes tras mes. En Arteixo, también están apostando con fuerza por su servicio de bicicletas de alquiler. De hecho, ambos concellos trabajan ya en la posibilidad de establecer un intercambiador de bicicletas en Agrela.

Esta propuesta todavía está lejos de ser una realidad, pero mientras tanto los dos concellos han hecho algo más por la movilidad que en el resto del área. Tanto Coruña como Arteixo han anunciado la creación de sendas estaciones de sus servicios de alquiler de bicicletas en el núcleo compartido de Meicende. Si bien todavía no se podrá pasar con bicis de uno a otro concello, sí que supondrá un pequeño paso adelante para mejorar los desplazamientos en el área.