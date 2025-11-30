Sada moviliza 140.000 euros en subvenciones municipales

El Concello de Sada ha movilizado un total de 140.000 euros en subvenciones municipales que se reparten entre diversas entidades del Consistorio que dirige Benito Portela.

Según recoge esta semana el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el gobierno sadense ha publicado cuatro órdenes de ayudas para que estas entidades puedan subvencionar parte de sus gastos corrientes.

La mayor cuantía es para las entidades deportivas del municipio, que tienen a su disposición 80.000 euros para gastos del ejercicio 2025 correspondientes a la promoción deportiva y a la participación en competiciones.

Las ANPA de los colegios de la localidad, por su parte, tienen a su disposición 25.000 euros, con un máximo de 5.000 euros, para actividades complementarias de educación formativas y que favorezcan el desarrollo personal y dinamicen la participación de las familias en la vida escolar.

Por otro lado, las entidades encargadas de organizar las fiestas patronales parroquiales cuentan con un presupuesto de 15.000 euros para financiar sus gastos, mientras que las actividades culturales inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Sada disponen de 20.000 euros para este mismo fin.

El plazo para solicitar todas estas ayudas es de 15 días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.