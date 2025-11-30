La Xunta entrega 3 viviendas en régimen de alquiler público
Betanzos
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, hizo entrega este sábado de 3 viviendas públicas en alquiler accesible en el centro de Betanzos.
Las viviendas, rehabilitadas en el marco del plan Rexurbe, están situadas en la rúa Venela dos Clérigos y en la rúa Cerca, en edificios con cerca de cien años y en una zona de especial relevancia patrimonial, indica la Xunta en un comunicado.
Desde el departamento autonómico también adelantan que en 2026 está prevista la entrega de otras dos viviendas públicas más en rehabilitación en las calles Afolí e Pinche, ya en fase final de obra.
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- Una empresa familiar de Arteixo prepara un concurso de costura con Inteligencia Artificial: 'Nadie nace aprendido
- Entidades de Cambre estallan contra un «Concello parado»: «Esto es insostenible»