La Xunta entrega 3 viviendas en régimen de alquiler público

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, hizo entrega este sábado de 3 viviendas públicas en alquiler accesible en el centro de Betanzos.

Las viviendas, rehabilitadas en el marco del plan Rexurbe, están situadas en la rúa Venela dos Clérigos y en la rúa Cerca, en edificios con cerca de cien años y en una zona de especial relevancia patrimonial, indica la Xunta en un comunicado.

Desde el departamento autonómico también adelantan que en 2026 está prevista la entrega de otras dos viviendas públicas más en rehabilitación en las calles Afolí e Pinche, ya en fase final de obra.