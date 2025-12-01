Abre el plazo para inscribirse en las actividade de Ocioleiros
Oleiros
Este lunes, 1 de diciembre, abre el plazo de preinscripción para participar en una nueva edición del programa de actividades navideñas de Ocioleiros. La oferta, que se puede consultar en la web municipal, incluye 19 actividades diferentes destinadas a mayores de 18 años censados en el municipio. El plazo de solicitud de plazas permanecerá abierto hasta el próximo martes 9 de diciembre.
