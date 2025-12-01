Evacuados en Culleredo 21 pasajeros de un tren al arderle un motor
Ocurrió anoche alrededor de las 23.40h sin que se registraran daños personales | El maquinista y otra persona apagaron las llamas con un extintor
Europa Press
Los 21 pasajeros de un tren tuvieron que ser evacuados y trasladados en taxi en la noche de este domingo después de que uno de los motores del convoy comenzase a arder en la localidad coruñesa de Culleredo (A Coruña). Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 23.40 horas y fue el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el que solicitó medios de extinción debido a que salía humo de debajo de un tren, que se encontraba en ese momento parado en la estación de Culleredo.
La empresa también informaba de que todos los pasajeros estaban ya en el exterior del mismo en perfecto estado, siendo posteriormente trasladados en taxi hasta A Coruña, su destino final.
Fueron el maquinista y otra persona los que apagaron las llamas con un extintor, mientras que los Bomberos de Arteixo hicieron las comprobaciones correspondientes cuando llegaron. En el operativo también colaboró la Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo.
