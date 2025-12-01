La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: "Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable"

La hostelería brigantina suma un nuevo reconocimiento gracias a la última edición de los Soletes de Navidad 2025 de la Guía Repsol, que destacan aquellos establecimientos acogedores y con encanto ideales para disfrutar durante las fiestas. Entre los locales seleccionados este año figura una vinoteca situada en pleno casco histórico de Betanzos, valorada por su ambiente cálido y su cuidada selección de vinos.

La vinoteca se ha hecho un hueco entre los espacios más interesantes del casco antiguo brigantino gracias a su apuesta por productos bien escogidos y un estilo de local íntimo, cercano y sin pretensiones. Estas características encajan con la filosofía de los Soletes, creados para reconocer esos sitios a los que siempre apetece volver y que aportan autenticidad a la experiencia gastronómica.

El establecimiento premiado por la Guía Repsol

Ese establecimiento es Bodega 83, ubicado en Rúa Castro, 13, que entra por primera vez en esta selección especial que cada Navidad reúne a más de 300 direcciones recomendadas en toda España. Los expertos de Repsol lo describen como el lugar "ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable”, con una carta breve pero “apetecible”, pensada para descubrir pequeños bocados junto a una copa.

La incorporación de Bodega 83 al mapa gallego de Soletes refuerza la visibilidad de Betanzos como destino gastronómico, sumándose a otros reconocimientos que la ciudad ha acumulado en los últimos años. El sello llega además en pleno periodo navideño, invitando tanto a residentes como a visitantes a descubrir uno de los rincones con más encanto del casco histórico.

Una edición para premiar locales con encanto

Los Soletes de Navidad son una edición especial de la Guía Repsol para destacar locales con más de 300 lugares con encanto repartidos por toda España. No se trata de premios a la alta gastronomía, sino de un reconocimiento a esos bares, vinotecas, pastelerías o cafeterías que ofrecen un ambiente cálido y cercano.

Además de reforzar la visibilidad de pequeños negocios, los Soletes contribuyen a dibujar un mapa diverso de recomendaciones para quienes buscan lugares acogedores en estas fechas.