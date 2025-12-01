Miño salda su deuda con los expropiados de Costa Miño Golf más de 20 años después
El Gobierno local lleva a pleno los últimos pagos pendientes | "Se hace finalmente justicia con las personas expropiadas", celebra el alcalde
Miño dará carpetazo en el próximo pleno a uno de los capítulos más nefastos de su historia: la expropiación para Costa Miño Golf, la macrourbanización que estuvo a punto de abocar a la quiebra al Concello por irregularidades en su tramitación. Más de 20 años después de aprobar la ocupación de los terrenos, el Ayuntamiento llevará a pleno destinar 922.724 euros del remanente de tesorería a abonar los justiprecios e intereses de demora pendientes.
«Con este pago quedará prácticamente cerrada la totalidad de la deuda de los afectados, a excepción de una pequeña parcela aún pendiente de resolución por parte del juzgado», celebra el Gobierno local que preside el socialista Manuel Vázquez Faraldo.«Miño cierra una brecha económica que llevaba demasiados años abierta, iniciamos una nueva etapa de estabilidad, responsabilidad y solvencia», se congratula el regidor, que destaca que con esta decisión «se hace finalmente justicia con las personas expropiadas, que llevan más de veinte años esperando por unos cobros que le corresponden por derecho».
El modificativo de crédito que se someterá a debate incluye también una partida de 486.227 euros para la amortización anticipada de parte de la deuda que el Concello mantiene con las entidades bancarias.
Según la liquidación presupuestaria de 2024, el Concello dispone de un superávit de 1,4 millones y un remanente líquido para gastos de tesorería para gastos generales de 2,3 millones.
