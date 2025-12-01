Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros

Las playas de Oleiros y el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes son dos grandes reclamos turísticos para las personas que cada verano visitan el municipio. Pero ese atractivo lleva también aparejado el problema del aparcamiento.

Hasta ahora, las personas que se acercaban hasta el entorno de la playa de Canaval no tenían mucha más alternativa que aparcar en los márgenes de las pistas que llevan hasta estas localizaciones, pero el Concello de Oleiros acaba de cambiar las reglas del juego.

Desde la semana pasada, que recepcionó la obra, hay habilitado un nuevo aparcamiento público de 80 plazas, dos de ellas para personas con movilidad reducida, en el que el gobierno municipal ha invertido cerca de 300.000 euros.

La actuación, que ha corrido a cargo de la empresa Construcciones López Cao, que dispuso de cinco meses para su ejecución, incluye además la ampliación del ancho de la calle Codes para que tenga dos sentidos de circulación y la creación de una senda peatonal junto al vial.

Por su parte, la calle Cisco queda integrada dentro del nuevo aparcamiento, en el que se ha instalado arbolado en la zona central y que tiene delimitadas todas sus plazas en color azul, lo que hace pensar que, por lo menos en el período estival, estas plazas serán de pago, como sucede con el aparcamiento de Bastiagueiro.

El Concello tampoco ha desvelado si se limitará el estacionamiento de autocaravanas, aunque sí ha confirmado que el aparcamiento está pensado para que puedan aparcar autobuses para excursiones de escolares.

Las obras también han permitido soterrar los tendidos aéreos, la red de telefonía y baja tensión, y la instalación de un tramo de tuberías de pluviales, además de instalar nueva señalización vial.

A este respecto, el Concello ha limitado la circulación en Seixo Branco a residentes y ha instalado una señal de prohibido aparcar a ambos lados de la carretera. «Se van a tomar medidas serias con el aparcamiento irregular», advierten desde el gobierno municipal.