Papá Noel estará en el mercado navideño de Arteixo

Arteixo contará con un mercadillo navideño en el paseofluvial de A Igrexa, donde los más pequeños tendrán también la posibilidad de interactuar con Papá Noel y entregar sus cartas a los Reyes Magos.

El mercado abrirá el día 5 de diciembre a las 19.00 horas, con el encendido de las luces. Tendrá un horario de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y, en fin de semana, abrirá por las mañanas de 11.30 a 14.30 horas. Los días de Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes los puestos solo funcionarán en horario de mañana.

Los interesados en visitar la casita de Papá Noel podrán hacerlo del 6 al 24 de diciembre entre las 17.30 y las 20.30 horas los jueves y viernes. El fin de semana podrán también verlo por la mañana, de 11.30 y 13.30 horas.

El cartero real estará disponible en las mismas horas a partir del 26 de diciembre, para que los niños puedan dar sus cartas en mano.