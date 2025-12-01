La Xunta avisa de un caso de meningitis en Carral

La consellería de Sanidade envió este lunes un aviso a los padres del colegio Vicente Otero Valcárcel en Carral por un caso de meningitis en un alumno de 2º de Primaria. Según explica la presidenta de la Anpa del centro, el estudiante estuvo ingresado durante el fin de semana en la UCI pero ya está fuera de peligro.

En la misiva remitida a los padres, la Consellería aconsejaba llevar a los niños al pediatra en un plazo de diez días para que les recetara un medicamento preventivo. Desde la Anpa señalan que en un principio varios progenitores se preocuparon ante la dificultad de encontrar los medicamentos en las farmacias del municipio, pero que la gran mayoría ya los habían conseguido y que este martes ya contarían con las dosis necesarias.

El alumno afectado comenzó a mostrar síntomas el viernes pasado y rápidamente fue ingresado en la UCI. Este lunes la Xunta remitió comunicado a los contactos próximos del niño, casi 100, entre los que se encontraban los alumnos de toda la clase de 2º de primaria, los estudiantes con los que comparte bus y los del servicio de comedor, entre otros. Desde el colegio también se pusieron en contacto con las familias afectadas ya por la mañana.

El menor afectado se encuentra ingresado en planta y fuera de peligro, según le comunicaron sus padres a la Anpa. "Queremos tranquilizar a la gente", dice la presidencia de laAnpa, que añade que "está todo controlado". Desde Saúde Pública, le han asegurado al colectivo de padres que no han indicios de riesgo de contagio y que sigan la pauta de medicación indicada por sus pediatras.