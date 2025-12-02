Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bergondo inicia la obra para dotar al polígono de un bosque atlántico

Bergondo

El Concello de Bergondo ha iniciado la obra de acondicionamiento y recuperación ambiental de una parcela del polígono empresarial para crear un bosque atlántico. Se trata de una actuación enmarcada dentro de la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera y cuenta con un presupuesto de 65.800 euros.

El objetivo, explica el Gobierno local, es convertir esta parcela en un «pulmón verde que combine recuperación ambiental, biodiversidad y usos sociales». El proyecto incluye la eliminación de especies exóticas, la recuperación de vegetación autóctona propia del bosque atlántico y espacios de ocio.

