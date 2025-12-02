Bergondo inicia la obra para dotar al polígono de un bosque atlántico

El Concello de Bergondo ha iniciado la obra de acondicionamiento y recuperación ambiental de una parcela del polígono empresarial para crear un bosque atlántico. Se trata de una actuación enmarcada dentro de la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera y cuenta con un presupuesto de 65.800 euros.

El objetivo, explica el Gobierno local, es convertir esta parcela en un «pulmón verde que combine recuperación ambiental, biodiversidad y usos sociales». El proyecto incluye la eliminación de especies exóticas, la recuperación de vegetación autóctona propia del bosque atlántico y espacios de ocio.