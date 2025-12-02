Bergondo inicia la obra para dotar al polígono de un bosque atlántico
Bergondo
El Concello de Bergondo ha iniciado la obra de acondicionamiento y recuperación ambiental de una parcela del polígono empresarial para crear un bosque atlántico. Se trata de una actuación enmarcada dentro de la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera y cuenta con un presupuesto de 65.800 euros.
El objetivo, explica el Gobierno local, es convertir esta parcela en un «pulmón verde que combine recuperación ambiental, biodiversidad y usos sociales». El proyecto incluye la eliminación de especies exóticas, la recuperación de vegetación autóctona propia del bosque atlántico y espacios de ocio.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Oleiros aprueba el proyecto urbanístico de Alsina-Lamastelle: 374 viviendas y una inversión de 9 millones
- La autocaravana suma fieles fuera del período estival