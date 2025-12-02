Cambre justifica que talará casi 30 árboles por su mal estado

El Concello de Cambre talará 27 plataneros del Campo da Feira por el mal estado de salud de los ejemplares. El consistorio consiguió la luz verde del Consello territorial de Patrimonio Cultural de la provincia de A Coruña la semana pasada.

El Ejecutivo local afirma que esta decisión está basada en el informe técnico firmado por dos ingenieros agrónomos de Légamo. En este se explica que «diferentes ejemplares de plátanos en el Campo da Feira y Plaza dos Porcos están muy afectados por podredumbres» y aconsejan talarlos y reponerlos con nuevos ejemplares. En el documento los ingenieros también advierten sobre el estado de árboles en Costa da Tapia y chopos en el paseo marítimo. Precisamente el pasado fin de semana uno de los ejemplares más alto se desplomó en el paseo.

El Concello de Cambre señala que «con esta medida nuestro objetivo es velar por la seguridad de los vecinos ya que algunos de estos árboles padecen enfermedades con riesgo de caída, suponiendo un peligro para la vecindad, y evitando así posibles accidentes».