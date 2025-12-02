Ciberestafas al alza: los fraudes digitales se disparan en el área metropolitana de A Coruña

Durante los primeros nueve meses de 2025, la criminalidad en los municipios del área metropolitana presentan comportamientos diversos, con incrementos significativos en los delitos informáticos y oscilaciones en otros tipos de infracciones.

En conjunto, los datos muestran que, aunque la criminalidad general desciende, las estafas informáticas y ciertos delitos contra la propiedad y la libertad sexual aumentan en prácticamente toda la comarca.

En Cambre, los delitos han aumentado un 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2024, especialmente por el crecimiento de las estafas informáticas y los robos en casas, según el balance trimestral del Ministerio del Interior. Hasta septiembre de 2025, el total de infracciones penales alcanza las 602 incidencias. Bajan los delitos contra la libertad sexual, un 33%, así como la sustracción de vehículos, pero suben los robos en domicilios un 76,5% y los hurtos un 8,7%, con 75 incidentes.

En Culleredo, los robos en casas crecieron un 20%, aunque los hurtos se redujeron un 26,8% hasta los 134. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 33% respecto a 2024, mientras que el total de infracciones penales descendió un 2,9% hasta 909 casos. En ambos municipios, los delitos informáticos reflejan una tendencia al alza: en Cambre suben un 28,4% hasta 235 incidencias y en Culleredo un 30,3% hasta 297.

En Oleiros, los delitos contra la libertad sexual se duplicaron, pasando de 4 a 8, y el resto de infracciones del epígrafe aumentaron de 2 a 8, mientras que las agresiones sexuales con penetración descendieron de 2 a ninguna. Los robos cayeron significativamente: los asaltos a domicilios o establecimientos bajaron un 43% (de 51 a 29), y los hurtos descendieron ligeramente de 169 a 161, aunque los robos con violencia subieron de 4 a 7.

En Arteixo, la criminalidad descendió un 3,1%, pasando de 1.079 a 1.046 infracciones. Los delitos patrimoniales fueron los que más cayeron: los robos con fuerza se redujeron un 51,7% (de 58 a 28), los hurtos un 12% y los robos con violencia un 25%.

También bajaron las sustracciones de vehículos y el tráfico de drogas. Y, los delitos contra la libertad sexual descendieron un 25%, de 8 a 6 casos. No obstante, aumentaron los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 50%, y la ciberdelincuencia creció un 18,3%, impulsada por las estafas informáticas, que subieron un 21,9% (de 269 a 328 casos).