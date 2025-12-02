Culleredo aprueba la indemnización por el convenio de Villa Melania tras la reprimenda del Juzgado

El Pleno de Culleredo ha aprobado este martes el crédito extraordinario para pagar los 1,2 millones de euros que debía por el convenio incumplido de Villa Melania, por el que se adquirió la propiedad y los terrenos de alrededor, tras la reprimenda del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE, con la abstención del PP y Alternativa dos Veciños, mientras que el BNG votó en contra.

En la sesión plenaria urgente convocada este marte, la concejala de Hacienda de Culleredo, Marta Iglesias, destacó que el expediente "no era nada nuevo" para el Pleno, que lo había tumbado ya dos veces, "a pesar de las advertencias" del equipo de Gobierno. "Tuvo que ser el juzgado quien anulase el acuerdo del Pleno", aseveró la edila, que esperaba que esta vez sí la corporación diera luz verde al crédito para cumplir la sentencia.

Tanto el BNG como el PP criticaron que el Ejecutivo local volviera a traer la misma medida, haciendo caso omiso de las alternativas que sugerían, entre ellas llevar ante el Pleno un proyecto de presupuestos. Los nacionalistas respondieron presentando una iniciativa para permitir que se redactaran de urgencia unos presupuestos que incluyeran una partida dedicada a abonar la indemnización a los promotores. "No defender esta opción constituiría una complicidad con la ilegalidad reiterada que lleva a cabo el equipo de gobierno consistente en no presentar presupuesto municipal año tras año", señalan en su propuesta.

El interventor accidental avaló durante la sesión la viabilidad y legalidad de la iniciativa del BNG, pero aclaró que la forma más efectiva y rápida para dar cumplimiento a la sentencia era a través del crédito extraordinario. La propuesta finalmente no consiguió el respaldo del resto de grupos.

En su intervención la portavoz popular, Izaskun García, volvió a recordar que "la oposición nunca se negó a pagar la sentencia" y lamentó que el Gobierno municipal insistiera en esta vía y no en otras como la de presentar presupuesto. El PP fue especialmente crítico con el Ejecutivo local por no presentar alegaciones en el juzgado y permitir que este declarase nulo lo acordado por el Pleno. "Cero argumentos y cero respeto por el acuerdo del Pleno", dijo García, que acusó al alcalde de renunciar a defender a la corporación y de "deslealtad institucional".

Finalmente el Pleno dio luz verde al abono de la indemnización a los promotores, con solo los votos del grupo socialista a favor.