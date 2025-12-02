García Seoane amenaza con una movilización por el transporte

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha vuelto a poner el acento en las constantes incidencias que padecen los usuarios del transporte público por el «pésimo» servicio en la comarca de A Coruña.

Según apunta el regidor, son muchas las personas que siguen denunciando que los autobuses van cargados en horas punta, quedando gente en las paradas, impuntualidades o buses que no pasan, entre otras.

El próximo lunes hay prevista una reunión entre Xunta y Concello. En caso de que el Gobierno autonómico «ignore el clamor ciudadano» para mejorar el transporte en la comarca, advierte García Seoane, hará un llamamiento a todos los concellos del área metropolitana para organizar una movilización conjunta para exigir a la Xunta que cumpla con sus deberes en materia de transporte.