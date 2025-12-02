Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: "Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno"

Desde primera hora de la mañana, los pasillos y las aulas del instituto de Sabón—uno de los centros educativos con mayor oferta de ciclos de Formación Profesional de todo el área—se llenan de estudiantes que hacen de sus instalaciones el escenario «perfecto» para poner en práctica sus habilidades profesionales, y con ellas abrir la llave de su futuro laboral.

Nada más cruzar la puerta del centro, en el patio están los alumnos de Cocina y Restauración en la cafetería del instituto, sirviendo a estudiantes y profesores. Un servicio que, después de quedar desierto dos veces consecutivas, se convirtió en el aula de prácticas «idóneo» para los estudiantes de este ciclo, que son los encargados de preparar y servir a los 264 estudiantes y 38 docentes del centro.

Alumnos de Cocina y Restauración en la cafetería. / CARLOS PARDELLAS

«Preparan de todo, desde bocadillos hasta pasteles, pero antes de llegar aquí fueron ellos mismos los que se informaron y estudiaron la viabilidad de llevar a cabo este proyecto, como si fuese su propio negocio», indica Víctor Patiño, encargado del departamento de Hostelería y Turismo, que dice que proyectos como este son los que verdaderamente motivan a los alumnos y les ayudan a coger experiencia con el mundo real. Es por eso que sus instalaciones, dotadas además de un polideportivo con rocódromo, servicio de bicicletas de montaña y aulas especializadas en electricidad y electrónica, conforman un marco de prácticas muy realista.

De A Laracha hasta Viveiro

Saray Sánchez, una joven de 16 años de A Laracha, es una de las 14 estudiantes del segundo año de Cocina y Restauración. Un ciclo en el que el número de solicitudes triplica la oferta, y en el que la alumna siente que «las horas se pasan volando».

Saray Sánchez. / CARLOS PARDELLAS

La larachesa cuenta que las clases se dividen en unas cinco horas de práctica y dos o tres de teoría aplicada. «Nunca nos aburrimos, y aquí siento que aprendo de verdad», reconoce.

En la actualidad son más de 250 alumnos, 40 de ellos de 1.º y 2.º de BAC, y sus docentes aseguran que las notas de corte para los ciclos están subiendo «una barbaridad» porque cada vez son más los que optan por labrarse un futuro de la mano de la FP.

Oferta de ciclos

El centro ofrece una amplia oferta que abarca seis titulaciones, con dos ciclos de grado básico (Electricidad y Electrónica, Cocina y Restauración, y Panadería y Pastelería); tres de grado medio (Gestión Administrativa, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, e Instalaciones Eléctricas y Automáticas); y uno superior de Administración y Finanzas.

Eva Fernández. / CARLOS PARDELLAS

«Después del primer curso de Historia del Arte decidí dejar la carrera y buscar algo con más salida», sostiene Eva Fernández, una alumna de Administración y Finanzas, natural de Arteixo y de 19 años. «Me sorprendió mucho el ciclo, porque pensaba que iba a ser más limitado, y la verdad es que aprendemos cosas muy útiles y le dan mucha importancia al inglés», afirma.

Más del 80% salen con trabajo

«Aquí hacemos práctica pura y dura para que los alumnos puedan empezar a rodar desde el minuto uno», asegura el director del instituto de Sabón, Luis Javier Ramos, que dice que más del 80% de los estudiantes de FP del centro consiguen trabajo al finalizar sus prácticas, y que cada vez cuentan con más alumnos que llegan de diferentes partes de Galicia.

«En las clases del instituto no encontraba motivación, porque lo que tenía claro es que no quería pasarme la vida en una oficina, sentado delante de un ordenador», sostiene Ze Vilchez, uno de los alumnos del ciclo medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que llegó a Sabón el curso pasado desde Viveiro en busca de «aprender una profesión que realmente me gustaba».

Ze Vilchez, Mael Concheiro e Iván Roca. / CARLOS PARDELLAS

Mael Concheiro, de A Coruña, e Iván Roca, de Ferrol, también optaron por el mismo grado porque lo suyo es «el deporte y hacer actividades al aire libre». Y es que su día a día está más fuera del aula que dentro. Salen a hacer excursiones por la montaña en bici para aprender a hacer rutas guiadas, barranquismo, espeleología, escalada, natación y paseos ecuestres, entre otras actividades. «Pero esto no es un paseo, hay mucha gente que no aguanta todo el curso porque requiere mucha disciplina», dice el coruñés.

Muchos piensan además en iniciar sus carreras laborales en el extranjero, puesto que el centro participa en becas Erasmus que les permiten tomar contacto con otras culturas. «Nuestros alumnos vienen a devorar la enseñanza», sostiene Víctor Patiño, que dice que la mejor carta de presentación del centro son sus alumnos. «Tenemos convenios y colaboramos con más de un centenar de empresas», dice el director.