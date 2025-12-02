Sada busca voluntarios para la agrupación de Protección Civil
Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 19 de diciembre
El Concello de Sada ha abierto el plazo para inscribirse en la nueva agrupación de voluntarios de Protección Civil. Las personas interesadas en formar parte de este cuerpo de emergencias pueden presentar su solicitud hasta el próximo 19 de diciembre.
El Concello explica que los aspirantes a integrarse en Protección Civil pueden presentar su solicitud en el Rexistro Xeral o presencialmente en las oficinas municipales. Para cualquier duda o información adicional, está disponible el correo avpc@sada.gal y el teléfono 981 620 075.
El Concello de Sada reactivó esta agrupación de emergencias tras las reiteradas peticiones de particulares y de los grupos de la oposición. El Ayuntamiento destaca en un comunicado remitido a los medios que Protección Civil «nace con la voluntad de reforzar la capacidad de respuesta del Concello ante cualquier tipo de evento o emergencia».
