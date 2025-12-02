La vinoteca de Betanzos Bodega 83, nuevo Solete de Repsol
Betanzos
La hostelería brigantina suma un nuevo reconocimiento gracias a la última edición de los Soletes de Navidad 2025 de la Guía Repsol, que destacan aquellos establecimientos acogedores y con encanto ideales para disfrutar durante las fiestas. Entre los locales seleccionados este año figura la vinoteca Bodega 83, ubicado en Rúa Castro, 13
Los expertos de Repsol describen este establecimiento como el lugar «ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable», con una carta breve pero «apetecible», pensada para descubrir pequeños bocados junto a una copa.
