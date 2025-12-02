La Xunta da luz verde definitiva a la mejora de la vía AC-542 en Betanzos
Destinará 1,4 millones a la obra, que iniciará en el primer semestre de 2026
El Consello da Xunta dio este lunes luz verde definitiva al proyecto de mejora de la seguridad y la accesibilidad en la carretera AC-542 a su paso por Infesta, en Betanzos. El Gobierno gallego invertirá 1,4 millones en esta actuación, que afecta a un tramo de 2,4 kilómetros.
La Consellería de Infraestruturas prevé tramitar las expropiaciones en el primer semestre de 2026 para licitar las obras a continuación. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. El departamento autonómico modificó el proyecto inicial para recoger parte de las alegaciones de la plataforma vecinal de Infesta y del Ayuntamiento de Betanzos.
El proyecto incluye la construcción de un itinerario peatonal e incorpora las propuestas de Stop Accidentes para mejorar la seguridad en el entorno de Pai Menni. Entre otras medidas, el plan recoge la creación de un carril central de giro a la izquierda para el acceso desde la AC-542 a la N-VI en dirección a A Coruña, un nuevo paso de peatones más cerca de los accesos a Infesta y Tarreo y nuevas aceras entre los kilómetros 1+930 y 2+120 y restricciones de los movimientos de giro a la izquierda en el acceso a Xan Rozo.
