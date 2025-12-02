La Xunta realizará una auditoría al Ceida tras denunciar el Ayuntamiento de Oleiros impagos

La Consellería de Medio Ambiente avanzó este martes que realizará una auditoría del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) para comprobar qué destino se da a los fondos que aporta la Xunta. El departamento autonómico anunció esta medida en su condición de copatrona de este centro con sede en Oleiros tras denunciar públicamente el Ayuntamiento el impago de nóminas y hacer responsable de la situación al Gobierno gallego.

El alcalde, Ángel García Seoane, realizó esta aseveración ante los micrófonos de la Cadena Ser: «No entendemos por qué la Consellería no hace caso a ninguno de los requerimientos que se están haciendo. Me parecería muy grave, porque esto llevaría a cerrar las puertas del Ceida», denunció el regidor, que criticó también que no saliese a concurso la plaza de director, que ocupa en funciones Carlos Vales, ya jubilado.

La Consellería de Medio Ambiente recibió el pasado viernes un requerimiento del director del Ceida, pero niega impagos y defiende que dio ayer la instrucción para el pago de la subvención, que ronda los 120.000 euros: «Hay que subrayar que el presupuesto global del Ceida asciende a 807.000 euros y que la aportación de la Xunta representa tan solo una pequeña parte, alrededor de un 16%, y no debería poner en riesgo en ningún caso el pago de las nóminas del personal», recalcan desde el gabinete de Medio Ambiente, que recuerda que el Ceida se rige por un convenio a tres bandas entre el Concello, la Universidad de A Coruña y la Xunta y que el pago autonómico se realiza con carácter anual «y precisamente por estas fechas».

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión de la plantilla que, de momento, guarda silencio.