Abegondo licita obras «clave» para reducir fugas de agua

Abegondo licita su proyecto «clave» para reducir las fugas de agua en la red de abastecimiento. El alcalde, José Antonio Santiso, explicó que son «obras esenciales con las que seguiremos mejorando la eficiencia hídrica del municipio». Con estas actuaciones el municipio busca reforzar la capacidad de respuesta en episodio de sequía y «evitar el despilfarro».

Los trabajos se centrarán en la instalación de nuevos contadores y la implantación de un sistema de telecontrol y telemetría. El Concello colocará ocho nuevos contadores en las principales zonas de abastecimiento para controlar los consumos por sectores y detectar averías de forma más rápida.

Abegondo sacó a licitación estas actuaciones con un presupuesto de 54.173,90 euros, con impuestos incluidos. Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses.