Bergondo renovará los Servicios Sociales

Bergondo acaba de sacar a licitación la reforma y rehabilitación energética del edificio de Servicios Sociales, con un presupuesto de 225.348 euros. La intervención busca mejorar la atención al público, reorganizando la planta baja y creando dos nuevos despachos para optimizar el servicio.

