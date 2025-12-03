Betanzos da licencia para abrir apartamentos turísticos en un edificio del casco antiguo

El Concello de Betanzos ha concedido licencia a una promotora para rehabilitar el edificio de Rúa da Torre 2 con el fin de destinarlo a apartamentos turísticos. La Junta de Gobierno Local ha acordado autorizar la obra solicitada por Lois López Inversores, que adquirió hace un par de años este inmueble del casco histórico, muy próximo al Consistorio y en el que tuvo su sede durante muchos años el BNG.

El proyecto presentado por la promotora ha recibido el visto bueno de los técnicos municipales, que consideran que los usos hoteleros pretendidos son «conforme con la ordenanza» que rige en la zona. La empresa plantea crear ocho apartamentos turísticos de categoría «una llave».

El edificio fue construido alrededor de 1950, según detallan los informes, y no está catalogado en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, por lo que no resulta precisa la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio. Las obras solicitadas consisten en la rehabilitación de la fachada y la sustitución de la carpintería actual por una de aluminio lacada de color verde «similar a la del entorno». La cubierta también se reformará para crear una terraza en el frente.

La empresa promotora prevé invertir 294.533 euros en las obras de rehabilitación. El Concello le concede un plazo de seis meses para empezar los trabajos, a contar desde la notificación del acuerdo. La actuación debe estar finalizada en un plazo máximo de 36 meses.

El Ayuntamiento brigantino exime a la empresa de habilitar los aparcamientos que prevé la normativa, que establece que para usos hoteleros se deberá disponer de, al menos, una plaza de estacionamiento por cada cuatro ofertadas. «Dada la casuística y protección que posee la edificación, así como las determinaciones particulares del casco, considero que es adecuada la excepción del cumplimiento de este servicio», concluye la arquitecta municipal.

Tres permisos para convertir bajos en viviendas

Betanzos no es ajeno a la tendencia de convertir bajos comerciales en viviendas. En los últimos dos meses, el Concello ha concedido licencia a tres promotoras para transformar en viviendas varios bajos comerciales que llevan años sin uso.

En la Junta de Gobierno local celebrada el pasado 23 de octubre, el Ejecutivo municipal acordó autorizar el cambio en sendos edificios de las calles Concepción Arenal 11 y Rosalía de Castro 26. En el primer caso, el proyecto fue presentado por la promotora Bitanium, que solicitó permiso para dividir el local para acondicionar dos pisos. Uno de ellos, con una superficie de 144 metros cuadrados, ya está a la venta por 215.000 euros en el portal Idealista.

El Concello concedió también permiso a una particular para segregar un local sin uso previo en la calle Rosalía de Castro y construir tres viviendas en dúplex con acceso desde la vía pública. El edificio está ubicado cerca del asilo Manuel Naveira, en suelo urbano consolidado, en una parcela adscrita al Plan Especial de Reforma Interior UA-03.

En la Junta de Gobierno local celebrada el pasado 13 de noviembre, el Ejecutivo dio luz verde a otro cambio de uso de bajo comercial a vivienda en la calle Venezuela. El permiso fue solicitado por un particular y afecta a un inmueble construido en 1970, en una parcela clasificada como suelo urbano de edificación colectiva. Las obras se limitan a la reforma del interior y no alteran las condiciones urbanísticas del inmueble, detalla el informe técnico, que considera que el proyecto se ajusta a lo permitido por la normativa.

Los cambios de uso de bajos comerciales a viviendas son cada vez más habituales en la comarca por las dificultades para dar salida a algunos de estos locales. En el caso de Betanzos se suma además la carencia de obra nueva.