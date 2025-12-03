Cecebre organiza un concurso de decoración navideña

La asociación Cecebre Rexurde se une a las celebraciones navideñas con un concurso de decoración sin necesidad de inscribirse. La entidad premiará con 100 euros a la casa mejor decorada y con 50 euros al segundo puesto. «Iluminemos juntos nuestro pueblo, compartamos tradición, color alegría... y hagamos que Cecebre siga siendo el rincón más especial del mundo», dice la asociación.