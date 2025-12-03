El Concello propondrá una movilización comarcal por las carencias del transporte

Autobuses «cargados en hora punta», impuntualidades o servicios que no se prestan. Son algunas de las carencias del transporte metropolitano que denuncia el Ayuntamiento de Oleiros, que avanza que propondrá a los concellos de la comarca organizar una manifestación conjunta «para exigir a la Xunta que cumpla con sus obligaciones en materia de transporte».

El alcalde, Ángel García Seoane, afirma que el Concello recibe numerosas quejas ciudadanas por los «constantes problemas e incidencias» que registra el servicio. Los datos, afirma el regidor, contrasta con las conclusiones del Gobierno gallego, que sostiene que minimiza las incidencias. «Con esta política solo beneficia a la empresa concesionaria, ya que ni se ofrece una calidad mínima ni se atienden las necesidades de desplazamiento de la ciudadanía», denuncia el Gobierno local en un comunicado en el que lamenta además que la Xunta haya desoído sus peticiones de mejora. En concreto, su demanda de prolongar la línea Entrexardíns-O Seixal hasta la iglesia de Nós, la creación de nuevas líneas para atender las zonas de Franzomel, Abeleiras y Xaz o la creación de un servicio circular entre Perillo y la Universidad.

El Concello mantendrá una reunión el próximo lunes con la Xunta y avanza que si la Xunta «persiste en su actitud» convocará movilizaciones.

Protestas en Sada

Deficiencias en el servicio de transporte propiciaron también la constitución en agosto de 202 4 de la a Plataforma por el Transporte Público Digno. El colectivo denunciaba recientemente la escasa acogida de sus demandas de mejora del servicio, avaladas por más de un millar de firmas.

Las quejas de los usuarios fueron respaldadas también por el pleno, que secundó una moción del BNG. Esta formación, la más crítica con este servicio, denuncia la escasez de frecuencias, que obliga a dejar a gente en tierra a viajar «como en latas de sardinas».