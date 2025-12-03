Crecen los delitos contra la libertad sexual y bajan los robos en Oleiros
Los delitos contra la libertad sexual aumentaron en Oleiros en los nueve primeros meses del año con respecto a ese mismo período de 2024, según los datos de criminalidad que acaba de hacer públicos el Ministerio de Interior.
Según detalla este departamento estatal, los delitos contra la libertad sexual pasaron de 4 a 8, el doble; el resto de infracciones incluidas bajo este epígrafe también aumentaron, pasando de 2 a 8, aunque las agresiones sexuales con penetración descendieron, de 2 a ninguna.
Los robos, en cambio, bajaron con respecto a los primeros nueve meses del pasado año. Los asaltos a domicilios o establecimientos se redujeron en un 43%, al pasar de 51 a 29. Los hurtos también cayeron, aunque muy ligeramente, de 169 a 161, al contrario que los robos con violencia (de 4 a 7).
Como en el resto de los municipios de la comarca, Oleiros registra un incremento de la cibercriminalidad. Las estafas informáticas aumentaron un 28%, al pasar de 267 a 344 denuncias.
