Un menor resulta herido en un atropello en Vilaboa

Un menor tuvo que ser trasladado al hospital de A Coruña tras ser atropellado este martes por la mañana cerca de la iglesia de Vilaboa, en Culleredo.

El suceso tuvo lugar a las 7.30 horas de la mañana en el kilómetro 5 de la carretera N-550, según informa el 112 Galicia. El conductor del coche dio la voz de alarma a emergencias informando de que el menor tenía una lesión grave en la pierna. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias, la Policía Local de Culleredo así como miembros de la Guardia Civil.