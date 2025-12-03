El Mercado de Navidad de Arteixo sufre actos vandálicos a dos días de abrir
Desde pintadas hasta destrozos en puertas y paredes de las casetas de madera | Los operarios trabajan en reponer todo para inaugurarlo "con normalidad" este viernes
A dos días de inaugurarse el Mercado de Navidad en el paseo fluvial de A Igrexa, Arteixo amaneció este miércoles con parte del mobiliario dañado a causa de varios actos vandálicos realizados en las casetas de madera. Desde pintadas hasta destrozos en puertas y paredes. "No todo el mundo ama la Navidad...", publicó el Concello esta misma mañana en sus redes sociales.
Los operarios del Ayuntamiento ya trabajan en reponer todo el mobiliario para poder abrir este viernes "con normalidad". El mercado se inaugurará a las 19.00 horas con el encendido de las luces y tendrá un horario de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y, en fin de semana, abrirá por las mañanas de 11.30 a 14.30 horas. Los días de Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes los puestos solo funcionarán en horario de mañana.
Visitas a Papá Noel y su cartero real
Los interesados en visitar la casita de Papá Noel podrán hacerlo del 6 al 24 de diciembre entre las 17.30 y las 20.30 horas los jueves y viernes. El fin de semana podrán también verlo por la mañana, de 11.30 y 13.30 horas. El cartero real estará disponible en las mismas horas a partir del 26 de diciembre, para que los niños puedan dar sus cartas en mano.
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Cambre: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Sabón, el instituto donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades: 'Los alumnos empiezan a rodar desde el minuto uno
- La Guía Repsol premia un local de Betanzos en sus Soletes de Navidad: 'Ideal para un vino bien seleccionado en un ambiente agradable
- El paseo de la ría toma forma pero sin alternativas de movilidad