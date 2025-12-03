El Mercado de Navidad de Arteixo sufre actos vandálicos a dos días de abrir

A dos días de inaugurarse el Mercado de Navidad en el paseo fluvial de A Igrexa, Arteixo amaneció este miércoles con parte del mobiliario dañado a causa de varios actos vandálicos realizados en las casetas de madera. Desde pintadas hasta destrozos en puertas y paredes. "No todo el mundo ama la Navidad...", publicó el Concello esta misma mañana en sus redes sociales.

Los operarios del Ayuntamiento ya trabajan en reponer todo el mobiliario para poder abrir este viernes "con normalidad". El mercado se inaugurará a las 19.00 horas con el encendido de las luces y tendrá un horario de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y, en fin de semana, abrirá por las mañanas de 11.30 a 14.30 horas. Los días de Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes los puestos solo funcionarán en horario de mañana.

Visitas a Papá Noel y su cartero real

Los interesados en visitar la casita de Papá Noel podrán hacerlo del 6 al 24 de diciembre entre las 17.30 y las 20.30 horas los jueves y viernes. El fin de semana podrán también verlo por la mañana, de 11.30 y 13.30 horas. El cartero real estará disponible en las mismas horas a partir del 26 de diciembre, para que los niños puedan dar sus cartas en mano.