Miño prepara un viaje a A Coruña por Navidad

Miño organiza una jornada de patinaje y visita navideña a A Coruña para jóvenes nacidos entre 2008 y 2013 el 27 de diciembre. La actividad, con un precio de 4 euros, incluye transporte, entrada y alquiler de patines en la pista de hielo y un recorrido guiado por la ciudad.

