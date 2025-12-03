O BNG propón un convenio para o uso do complexo As Mariñas
Bergondo
Bergondo aprobou recentemente unha moción do BNG para que o Concello e a Xunta negocien un convenio que permita o uso do Complexo Xuvenil As Mariñas por parte do Concello e das asociacións locais. O portavoz do BNG, David Carro, destacou que se trata de instalacións «de primeiro nivel» que permanecen infrautilizadas gran parte do ano.
