Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras del paseo de O Paraíso empezarán  a finales de enero

Oleiros está más cerca de completar sus sendas por el litoral. El alcalde, Ángel García Seoane, ha anunciado este martes que las obras del tramo del paseo entre Beiramar y la urbanización de O Paraíso, aprobadas por Costas la semana pasada, comenzarán a finales de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents