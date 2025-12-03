Paderne adelanta un día el desfile de los Reyes Magos
Paderne iniciará la programación de Navidad el 17 de diciembre en la Casa del Concello con la obra Un Nadal na Laponia y la visita de Papá Noel. El día 19 Xoan Curiel ofrecerá en la Iglesia de San Pantaleón das Viñas el recital Emerxencias con villancicos. El día 26, en la Iglesia de Adragonte, Ton Risco y Marcos Teira protagonizarán un concierto de Fin de Año con jazz. Y, finalmente, el desfile de Reyes se anticipará un día y se celebrará el 4 de enero a las 17.30 horas con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar y numerosas sorpresas.
